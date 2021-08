Colisão entre carro e camião faz três feridos na Maia

Dois homens e uma mulher ficaram feridos, esta quarta-feira à noite, na sequência de uma colisão entre um carro e um camião na Avenida Nossa Senhora da Natividade, em Pedrouços, Maia.

Segundo apurou o Correio da Manhã, o pesado estava estacionado e o acidente ocorreu durante uma manobra de ultrapassagem.

Dois dos feridos foram assistidos no local e encaminhados para o Hospital de São, no Porto, com ferimentos considerados ligeiros.

Para o local foram acionados os Bombeiros Voluntários de Pedrouços assim como a PSP.

O alerta foi dado às 20h11.