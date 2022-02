Colisão entre carro e camião faz um ferido grave em Celorico de Basto

O condutor, de 23 anos, de um veículo ligeiro ficou gravemente ferido esta noite, na sequência de uma violenta colisão com um camião, na auto estrada A7, na zona de Gandarela, Celorico de Basto.Ao que foi possível apurar, o condutor do ligeiro embateu na traseira do camião, acabando por ficar enfaixado sob o pesado. O condutor, e único ocupante do veículo, foi desencarcerado e transportado para o hospital de Braga, pelos Bombeiros Cabeceirenses, em estado grave.O acidente aconteceu cerca das 20h00 e a auto estrada esteve com a circulação condicionada a uma faixa.