Uma colisão entre um carro e um camião fez um ferido no IC2 em Arroteia, Pombal.O alerta para o acidente foi dado pelas 13h35.A condutora do carro, mulher de 24 anos, sofreu ferimentos ligeiros. Foi levada para o hospital por precauçãoA estrada continua condicionada para remoção dos veículos e limpeza da via.