Uma colisão entre um carro e um camião fez um ferido, esta manhã de sexta-feira, no 1C2, em Cernache, no concelho de Coimbra. O embate ocorreu no sentido Condeixa-a Nova- Coimbra e o veículo ligeiro foi projetado para o sentido oposto.O acidente levou ao corte total do trânsito, que apenas foi retomado após terminados os trabalhos de limpeza de via.