Um homem, de 69 anos, morreu na sequência de uma violenta colisão entre um carro e um camião, na tarde desta terça-feira, na A3 em Priscos, Braga. A vítima mortal era o condutor do veículo ligeiro.O alerta foi dado às 15h25.O acidente ocorreu no sentido Braga/Famalicão. O carro ficou por baixo do pesado. O trânsito está condicionado no local. Foram acionados meios do INEM e dos bombeiros.No local, estavam, às 17h02, 21 bombeiros, apoiados por nove viaturas.