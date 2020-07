Colisão entre carro e camião mata mulher na Guarda

Um mulher com cerca de 70 anos que circulava na EN221, sentido Pinhel-Guarda, perto da localidade de Rapoula, morreu esta segunda-feira na sequência de uma colisão com um veículo pesado.O óbito foi declarado no local e o corpo transportado ao Instituto de Medicina Legal.O alerta foi dado às 10h28 e para o local foram nove operacionais e três veículos.