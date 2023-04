Colisão entre carro e camião provoca dois feridos em Gaia

Uma mulher e um homem, de 26 e 32 anos, sofreram ferimentos ligeiros, esta tarde de segunda-feira, na sequência de uma colisão entre um carro e um camião, em Gaia.O alerta foi dado, cerca das 13h00, para os bombeiros da Aguda, para um acidente rodoviário, na A29, sentido sul/norte, São Félix Marinha. O batalhão de Sapadores de Gaia também foram ao local.Os bombeiros da Aguda acionaram 12 operacionais apoiados por quatro viaturas. Os Bombeiros Sapadores mobilizaram nove operacionais e três viaturas.O destacamento de trânsito da GNR do Porto investiga as causas do acidente.