Uma colisão entre um carro e um camião provocou dois feridos na Via Regional Interior, ao quilómetro 8, no sentido Maia-Porto, em Bougado, Trofa. O alerta para o acidente foi dado às 18h21 e os Bombeiros Voluntários de Moreira da Maia foram encaminhados para o local.



A via ficou parcialmente obstruída e o trânsito circulou de forma condicionada. As duas vítimas sofreram ferimentos considerados ligeiros, mas necessitaram de assistência hospitalar.