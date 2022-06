Colisão entre carro e camião provoca ferido grave na A28 em Caminha

Uma colisão entre um carro e um camião antes do túnel da A28, no sentido Sul-Norte, em Lanhelas, Caminha, provocou um ferido grave.O alerta foi dado às 7h58 e os Bombeiros Voluntários de Vila Nova de Cerveira, com o apoio dos Bombeiros Voluntários de Caminha, do INEM e de uma Viatura Médica de Emergência e Reanimação, foram encaminhados para o local.A vítima, um homem de nacionalidade espanhola, condutor do veículo ligeiro, necessitou de manobras de desencarceramento. Foi transportado para o hospital com ferimentos considerados graves.O condutor do camião saiu ileso do acidente.O veículo pesado que tombou fazia o transporte de componentes para automóveis que ficaram espalhadas no piso.No local estiveram 21 operacionais apoiados por 6 viaturas.A GNR tomou conta da ocorrência.