Uma colisão entre um carro e um camião seguido de capotamento do carro, na manhã desta quarta-feira, ao quilómetro 13 da A29 provocou o corte do trânsito na via da direita no sentido Norte-Sul.O acidente que ocorreu na zona de Estarreja pelas 06h20 mantinha o trânsito cortado perto das 11h00.Não há feridos a registar da colisão mas os veículos e a via sofreram danos, segundo informação da GNR ao