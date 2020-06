Um homem, de 35 anos, ficou ferido com gravidade na sequência de uma colisão entre um carro e uma carrinha, esta noite, na rua Camilo Castelo Branco, em Vilar do Paraíso, Gaia.O alerta foi dado, cerca das 22h00, para uma colisão rodoviária. Os bombeiros Sapadores de Gaia e de Valadares estiveram no local.A Equipa da viatura médica de emergência e reanimação de Gaia e a PSP foram chamadas.A vítima foi levada, pelos bombeiros de Valadares, para o hospital de Gaia