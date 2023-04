Uma colisão entre um carro e carrinha provocou esta segunda-feira dois feridos, um deles grave, na Estrada Nacional 4, em Pegões, no Montijo, Setúbal.Ao que oapurou, o acidente provocou constrangimentos no trânsito, no entanto a circulação já se encontra normalizada. Os veículos envolvidos no acidente também já foram removidos do local.Os Bombeiros de Canha, a GNR e o INEM foram acionados.