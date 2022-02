Colisão entre carro e carrinha provoca três feridos em Matosinhos

Uma colisão entre um carro e uma carrinha de nove lugares provocou três feridos, um deles grave, ao final da tarde deste domingo, na rua Moinhos da Silva, em Santa Cruz do Bispo, no concelho de Matosinhos.

Na sequência do acidente, a carrinha ainda embateu contra um muro. O alerta foi dado às 18h22.

As três vítimas, duas mulheres e um homem com idades entre os 55 e os 60 anos, foram assistidas no local pelos Bombeiros de Matosinhos-Leça e equipa da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do Hospital de Santo António. Foram transportadas para o Hospital Pedro Hispano, em Matosinhos.