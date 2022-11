Um carro colidiu com uma composição do metro do Porto, esta tarde, na avenida da República, entre as estações da Câmara de Gaia e General Torres, em Vila Nova de Gaia e feriu uma pessoa.

O alerta chegou às autoridades às 14h00. O condutor do automóvel não terá respeitado a sinalização e colidiu com o veículo do Metro.





A vítima foi socorrida pelos Bombeiros de Coimbrões e transportada para o hospital Eduardo Santos Silva.A circulação está condicionada na Linha Amarela do Metro do Porto.