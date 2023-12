Colisão entre carro e miniautocarro causa dois feridos em Santo Tirso

Um homem e uma mulher ficaram feridos, esta quinta-feira de manhã, na sequência de uma colisão entre o carro em que seguiam e um miniautocarro, na Estrada Nacional 204, em Lamas, Santo Tirso.

As duas vítimas foram assistidas no local pelas equipas de socorro, no entanto, o homem recusou ser transportado para uma unidade hospitalar. A mulher, condutora do carro, foi levada para o Hospital de Famalicão com ferimentos considerados leves.

Na sequência do acidente a via ficou parcialmente obstruída.

No socorro estiveram os Bombeiros Voluntários Tirsenses e a ambulância de Suporte Imediato de Vida de Santo Tirso.

A PSP de Santo Tirso tomou conta da ocorrência.

O alerta para o acidente foi dado minutos depois das 07h00.