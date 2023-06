Uma colisão entre um carro e um motociclo provocou dois feridos graves, este sábado, na freguesia de São Bento do Mato, em Évora. As vítimas tiveram de ser transportadas para o Hospital de Évora.O acidente ocorreu na Estrada Nacional 18 ao quilómetro 252. O alerta foi dado às 18h43.No local estiveram os Bombeiros Voluntários de Évora, GNR e INEM com 15 operacionais e seis veículos.