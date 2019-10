Colisão entre carro e mota faz um ferido na Segunda Circular em Lisboa

Uma pessoa ficou ferida esta quinta-feira de manhã na sequência de uma colisão entre um carro e uma mota na Avenida General Norton de Matos, conhecida por Segunda Circular, em Lisboa.A vítima ficou com ferimentos considerados leves e foi assistida no local pelo INEM.O alerta para o acidente que ocorreu no sentido Sul - Norte foi dado às 08h14.