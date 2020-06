Colisão entre carro e trator faz quatro feridos em Albergaria-a-Velha

Quatro pessoas, dos 50 aos 70 anos, ficaram feridas, esta tarde, numa colisão entre um carro e um trator, na estrada nacional 16, em Angeja, Albergaria-a-Velha.



As vítimas, depois de estabilizadas, foram levadas, pelos bombeiros de Albergaria-a-Velha, para o hospital de Aveiro.

O alerta foi dado, cerca das 14h30, para uma colisão rodoviária.



A GNR foi ao local e investiga as causas do acidente.



A via pública ficou fechada ao trânsito, nos dois sentidos, durante cerca de uma hora.