Casal e dois filhos feridos em acidente na A4 em Penafiel

Uma colisão entre dois carros, este sábado às 20h20, na A4, em Penafiel, causou ferimentos a um casal e aos dois filhos, ainda menores. Uma das crianças tem poucos meses de vida. Estas quatro vítimas foram assistidas no local e transportadas já para o Hospital de Penafiel.



Há ainda a registar um quinto ferido, que seguia na outra viatura envolvida no acidente. Este condutor recebeu apenas assistência no local do acidente, mas não necessitou de ser hospitalizado.





A colisão ocorreu no sentido Norte/Sul, sendo que apenas uma das vias da autoestrada está condicionada ao trânsito.No local estiveram os bombeiros de Vila Meã e a GNR, num total de 16 operacionais e seis viaturas.