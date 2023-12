em Cachofarra, em Setúbal,

Uma colisão entre um comboio e um pesado de mercadorias que transportava abacaxi, esta quarta-feira,provocou um ferido e obrigou ao corte da Linha ferroviária do Sul.A vítima, passageira do comboio, foi assistida no local.O alerta foi dado às 19h17.No local estão os Bombeiros Sapadores de Setúbal, os Bombeiros Voluntários de Setúbal, o INEM e a PSP. No total foram mobilizados 22 operacionais, apoiados por nove veículos.