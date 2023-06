Colisão entre composição do metro e um carro faz um ferido em Rio Tinto

Um homem, de 41 anos, ficou ferido, esta quarta-feira à tarde, na sequência de uma colisão entre uma composição do metro e o carro que conduzia, em Rio Tinto, Gondomar.

Segundo apurou o Correio da Manhã, o homem sofreu ferimentos considerados ligeiros.

Devido ao acidente a circulação na Linha Laranja do Metro do Porto esteve interrompida entre a estações de Rio Tinto e Campainha.

Para o local foram mobilizados os Bombeiros Voluntários da Areosa – Rio Tinto, com uma ambulância, um veículo de desencarceramento e seis operacionais, a equipa da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do Hospital de São João, elementos da empresa VIA Porto e ainda o Serviço Municipal de Proteção Civil.

O alerta foi dado às 16h36.