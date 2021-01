Colisão entre dois automóveis mata mulher de 81 anos em Viseu

Uma mulher, de 81 anos, morreu esta sexta-feira após a viatura em que seguia se ter despistado e ter sido colhida por outro veículo que seguia na faixa contrária, na EN329, em Tarouca.





Segundo António Augusto, comandante dos Bombeiros de Tarouca, “quando os operacionais chegaram ao local, a vítima já se encontrava em paragem cardiorrespiratória”. Apesar das manobras de reanimação, o óbito foi declarado ainda no local. O condutor do veículo que se despistou ficou ferido com gravidade e foi levado de helicóptero para o hospital.