Colisão entre dois camiões corta EN105 em ambos os sentidos em Santo Tirso

Um choque entre dois camiões na estrada nacional 105, zona de Rebordões, em Santo Tirso, provocou esta manhã dois feridos leves.O acidente levou ainda ao corte da estrada em ambos os sentidos, segundo confirmou o CDOS do Porto. As vítimas foram já transportadas ao hospital.O alerta foi dado às 5h18 e no local permanecem os bombeiros com sete viaturas e 19 operacionais.