Uma colisão entre dois camiões provocou quatro feridos graves, esta quarta-feira à tarde, no cruzamento das avenidas do Sanatório e Nuno Tristão, em Valadares, Vila Nova de Gaia.Os bombeiros Sapadores de Gaia, Valadares, Aguda, INEM e PSP de Oliveira do Douro estão no local, num total de 32 operacionais e 11 viaturas.As vítimas foram levadas para o hospital de Gaia e de S. António, no Porto.As autoridades investigam as causas do acidente.