Uma colisão entre dois camiões provocou dois feridos graves na Estrada Nacional 232 em São Gabirel, Manteigas. O alerta foi dado por volta das 11h20 desta segunda-feira.Os condutores dos veículos pesados são as vítimas do acidente. Um dos feridos teve que ser helitransportado para o Hospital de Viseu.As circunstâncias do acidente estão a ser averiguadas.