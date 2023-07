Uma colisão entre dois carros, esta noite de sexta-feira, condicionou o trânsito durante cerca de uma hora, em São João da Madeira. Os dois condutores e os ocupantes das viaturas escaparam ilesos do acidente.O alerta foi dado, cerca das 21h00, para os bombeiros de São João da Madeira, para um acidente na avenida Renato Araújo.A PSP local foi acionada e investiga as causas do acidente.