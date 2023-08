Colisão entre dois carros deixa bebé ferido em Santiago do Cacém

Uma colisão entre dois carros, esta quarta-feira, causou quatro feridos ligeiros, entre eles um bebé, no IC1, sentido Norte-Sul, ao quilómetro 627, em Mimosa, Santiago do Cacém.O alerta foi dado às 16h54.No local estiveram 10 operacionais dos Bombeiros Voluntários de Alvalade, dos Bombeiros Mistos de Grândola, e da GNR, apoiados por cinco viaturas.Uma das vítimas foi transportada, pelos Bombeiros Mistos de Grândola, para o Hospital do Litoral Alentejano, e as restantes, incluindo o bebé, foram levadas para o Hospital de Beja, pelos Bombeiros Voluntários de Alvalade.