Colisão entre dois carros deixa casal de jovens com ferimentos graves em Lousada

Um casal, com cerca de 20 anos, sofreu ferimentos graves, esta noite de sexta-feira, na sequência de uma violenta colisão frontal, entre dois carros, em Lousada. A vítima masculina ficou encarcerada e foi necessário acionar uma equipa de desencarceramento para a retirar dos destroços da viatura.O alerta foi dado, cerca das 22h00, para os bombeiros de Lousada, para um acidente rodoviário, na estrada nacional 106, em Senra. A equipa da viatura médica de emergência e reanimação do Vale de Sousa e a ambulância de suporte imediato de vida de Santo Tirso também foram acionadas. O destacamento de trânsito da GNR de Penafiel foi chamado e investiga as causas do acidente.As vítimas foram levadas, pelos bombeiros de Lousada, para o hospital Padre Américo, em Penafiel.