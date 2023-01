Colisão entre dois carros faz dois feridos em Guimarães

Um jovem de 21 anos e uma criança de oito sofreram ferimentos ligeiros após uma colisão entre dois carros, na freguesia de Costa, em Guimarães, esta segunda-feira.O acidente aconteceu na Rua doutor Santos Simões, perto do Agrupamento de escolas Santos Simões.As vítimas foram transportadas par ao Hospital de Guimarães.O alerta foi dado por volta das 8h02 e o trânsito esteve condicionado por algumas horas nessa zona.A PSP esteve no local a realizar diligências para apurar as circunstâncias em que o acidente aconteceu.