Colisão entre dois carros e camião corta IC1 nos dois sentidos entre Alcácer do Sal e Grândola

O IC1 está cortado nos dois sentidos junto ao quilómetro 579, entre Alcácer do Sal e Grândola, em sequência de uma aparatosa colisão entre dois carros e um camião.

O alerta para o acidente foi dado pelas 17h01.

No local, junto a Albergaria, e próximo de uma ponte ferroviária, estão 25 operacionais e 11 viaturas dos bombeiros de Alcácer do Sal e Grândola, GNR, e ainda tripulantes da Viatura Médica de Emergência Rápida do Hospital Litoral Alentejano, em Santiago do Cacém.

Segundo informação de fonte da Proteção Civil, os três feridos do acidente estão ainda a ser avaliados no local.