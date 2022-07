Colisão entre dois carros e um camião provoca quatro feridos em Penafiel

Uma colisão entre dois carros e um camião na Avenida 25 de Abril, em Carvalheiro, Penafiel, provocou quatro feridos ligeiros.Três das vítimas foram transportadas para o hospital de Penafiel e uma outra foi apenas assistida no local. Duas pessoas estavam encarceradas quando os operacionais chegaram ao local.Na sequência do acidente, tiveram de ser realizados trabalhos de obstrução da via.O alerta foi dado às 18h34 e os Bombeiros de Paço de Sousa, com o apoio do INEM, foram encaminhados para o local. No total, estavam 23 operacionais apoiados por 8 viaturas.A GNR tomou conta da ocorrência.