Duas pessoas ficaram feridas, esta tarde sábado, na sequência de uma colisão entre dois carros, em Anadia. No mesmo acidente, uma terceira vítima foi assistida no local mas não foi necessário ser transportada para uma unidade hospitalar.O alerta foi dado, cerca das 18h30, para os bombeiros de Anadia, para um acidente rodoviário, no, IC2, em Avelãs de Caminho. A GNR foi ao local e tomou conta da ocorrência.As duas vítimas foram levadas para o hospital de Coimbra.