Dois homens, de 34 e 38 anos ficaram feridos, esta noite de quinta-feira, na sequência de uma colisão entre duas viaturas na rua da República, em Aveiro.O alerta foi dado, cerca das 20h30, para os bombeiros de Aveiro Novos, para um acidente rodoviário no Viso, em Esgueira.As vitimas foram levadas, pelos bombeiros de Aveiro Novos, para o hospital de Aveiro.A PSP investiga as causas do acidente.