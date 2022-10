Uma colisão entre dois carros provocou ferimentos em duas pessoas, esta manhã de sexta-feira, na EN106, na União de Freguesias de Nespereira e Casais, em Lousada.O alerta foi dado às 08h09. No socorro às vítimas estiveram os Bombeiros Voluntários de Lousada.A GNR também esteve no local e investiga as causas da colisão.