Colisão entre carro e carrinha faz dois feridos no IC1 em Alcácer do Sal

Um ferido grave e um ligeiro foi o resultado de uma colisão que ocorreu esta sexta-feira, no Itinerário Complementar 1 (IC1), na zona de Palma, no concelho de Alcácer do Sal.



Segundo fonte do CDOS de Setúbal, "tratou-se de uma colisão entre uma viatura ligeira de passageiros e uma viatura ligeira de mercadorias, na zona da Herdade de Palma, entre a Marateca e Alcácer do Sal".





Os dois feridos foram transportados para o serviço de urgência do Hospital de São Bernardo, em Setúbal.Para facilitar as operações de socorro e a retirada das viaturas, o trânsito esteve condicionado no local, cerca de uma hora.O alerta foi dado às 17h08 e nas operações de socorro estiveram envolvidos 17 operacionais, apoiados por 8 viaturas, dos bombeiros de Alcácer do Sal, INEM e GNR.