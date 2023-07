Colisão entre dois carros faz quatro feridos em Braga

Quatro pessoas sofreram ferimentos ligeiros, esta noite de quarta-feira, na sequência de uma colisão entre dois carros, em Braga.

O alerta foi dado, cerca das 23h30, para os bombeiros sapadores de Braga, para um acidente rodoviário, na rua Cidade do Porto, na união de freguesias de Ferreiros e Gondizalves. Os bombeiros de Amares também foram acionados. A Cruz Vermelha de Braga e a equipa da viatura médica de emergência e reanimação de Braga também foram mobilizadas para o local.

A PSP foi chamada e investiga as circunstâncias do acidente. As vítimas foram levadas para o hospital de Braga.