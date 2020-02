Colisão entre dois carros faz quatro feridos em Évora

Uma colisão entre dois carros fez este domingo com quatro feridos, três graves e um leve na Estrada Nacional (EN) 18, na localidade de São Vicente do Pigeiro, em Évora.O alerta foi dado cerca das 07h00.Três das vítimas tiveram de ser desencarceradas. Os feridos foram assistidos no local.No terreno estiveram os Bombeiros de Évora, a GNR e o INEM, num total de 15 operacionais e oito veículos.