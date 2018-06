Duas crianças entre os feridos.

09:53

Uma colisão entre dois veículos ligeiros fez quatro feridos ligeiros, esta manhã de quarta-feira, ao quilómetro 29.7, na EN319, em Baltar, Paredes.



Segundo o que o CM conseguiu apurar junto de fonte oficial dos Bombeiros de Cête, duas das vítimas foram assistidas no local e as duas crianças foram transportados para o Hospital Padre Américo, em Penafiel.



O alerta foi dado por volta das 07h38, no local esteve a equipa de Bombeiros de Cête, assim como a GNR.