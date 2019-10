Colisão entre dois carros faz quatro feridos em Tavira

Quatro pessoas ficaram feridas na sequência da colisão entre duas viaturas, ao início da madrugada desta segunda-feira, junto a Tavira.A GNR está a investigar as causas que levaram a este aparatoso acidente, cujo alerta foi dado às 00h29.A colisão obrigou mesmo as autoridades a cortarem a circulação na N125. A normalidade só foi retomada às 02h11.Um homem de 77 anos e uma mulher de 63 são os feridos que sofreram ferimentos graves.Menos preocupante é o estado de saúde de uma mulher de 58 anos e de um jovem de 23, transportados ao Hospital de faro apenas com ferimentos ligeiros.No local do acidente estiveram os bombeiros das corporações de Tavira e de Vila Real de Santo António, bem como a cruz Vermelha, o INEM e a GNR, num total de 18 elementos apoiados por oito viaturas.