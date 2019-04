Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Colisão entre dois carros faz quatro feridos em Vila Nova de Gaia

Vítimas são dois casais com cerca de 60 anos.

14:46

Uma colisão entre dois carros provocou esta quinta-feira quatro feridos, dois deles com ferimentos graves, em Vilar do Paraíso, Vila Nova de Gaia.



As vítimas são dois casais com cerca de 60 anos que foram transportados para o Hospital de Gaia.



Os feridos com ferimentos graves possuem fraturas nos membros inferiores, segundo apurou o Correio da Manhã.



O alerta foi dado por volta da 13h00.