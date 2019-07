Colisão entre dois carros faz sete feridos em Vila Real de Santo António

Uma colisão entre duas viaturas provocou esta segunda-feira à tarde um ferido grave e seis ligeiros na Estrada Nacional 125, na zona de Vila Real de Santo António, disse fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Faro.Segundo a mesma fonte, o acidente ocorreu no cruzamento da Praia Verde, mantendo-se a circulação no local condicionada.Do acidente resultaram sete feridos, um dos quais em estado grave, adiantou o CDOS, acrescentando que quatro foram encaminhados para o Serviço de Urgência de Vila Real de Santo António e os restantes três para o Hospital de Faro.O alerta para este acidente foi dado às 17h57 e mobilizou 25 operacionais, apoiados por 10 viaturas.