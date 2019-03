Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Colisão entre dois carros faz três feridos em Moimenta da Beira

Acidente aparatoso aconteceu em Arcozelos.

Por Paula Gonçalves | 16:59

Uma colisão aparatosa com dois carros envolvidos resultou este domingo à tarde em três feridos ligeiros em Arcozelos, Moimenta da Beira, Viseu.



As vítimas foram transportadas para o Hospital de Viseu e o alerta foi dado às 15h19.



No local estiveram quatro operacionais e duas viaturas dos Bombeiros de Moimenta da Beira.