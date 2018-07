Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Colisão no IC19 faz um ferido grave em Alfragide

No local estão os Bombeiros da Amadora e a equipa do INEM.

07:52

Duas colisões fizeram esta manhã três feridos no IC19, nos dois sentidos, em Alfragide.



Um primeiro acidente aconteceu por volta das 6h15, no sentido Lisboa-Sintra, e terá resultado numa vítima grave. A condutora foi transportada para o Hospital Santa Maria e terá dado entrada por volta das 7h10.



O segundo acidente deu-se no mesmo local, no sentido Sintra-Lisboa, e terá feito dois feridos ligeiros. Ao que tudo indica, esta segunda colisão terá resultado da curiosidade dos condutores



No local estão oito operacionais apoiados por três viaturas dos Bombeiros da Amadora e INEM.





Em atualização