Colisão entre dois carros faz três feridos no IC19 em Queluz

Uma colisão entre um carro e uma carrinha de transporte de mercadorias causou, esta terça-feira, três feridos, no IC19, sentido Lisboa-Sintra, perto do palácio de Queluz.O alerta foi dado às 11h25.As vítimas foram assistidas no local. Duas foram transportadas para o Hospital Amadora-Sintra e a terceira recusou o transporte para a Unidade Hospitalar.O acidente obrigou ao corte de duas das três vias do sentido Lisboa-Sintra, mas neste momento encontra-se, apenas, cortada a via da direita.No local estiveram 11 operacionais e quatro viaturas dos Bombeiros de Queluz, apoiados pelas Infraestruturas de Portugal e pela PSP.