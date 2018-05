Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Colisão entre dois carros faz um ferido em Espinho

Homem de 55 anos seguia na Rua 20.

16:17

Um homem de 55 anos ficou ferido no seguimento da colisão entre dois veículos ligeiros esta quinta-feira, na Rua 20, em Espinho.



O alerta foi dado às 15h30, depois de dois carros que seguiam na Rua 20, terem colidido.



Ao que o CM conseguiu apurar no local, um dos automóveis terá parado junto a uma passadeira, por forma a deixar um peão passar, sendo que o carro que o seguia não conseguiu travar a tempo e bateu na traseira do carro da frente.



O ferido ligeiro é um homem de 55 anos, que já foi transportado para o Hospital de Gaia.