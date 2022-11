Colisão entre dois carros faz um ferido grave em Gaia

Uma mulher de 26 anos sofreu ferimentos graves, esta segunda-feira, na sequência de uma violenta colisão entre dois carros, em Gaia.No mesmo acidente, outras duas pessoas também ficaram feridas.O alerta foi dado, cerca das 19h30, para os Bombeiros dos Carvalhos, para um acidente rodoviário, no cruzamento da Rua do Cabouco com a rua das Barreira, em Grijó.O Batalhão dos Sapadores de Gaia e a equipa da Viatura médica de emergência e reanimação de Gaia também foram acionados.A GNR dos Carvalhos foi acionada para o local e investiga as causas do acidente.