Uma colisão entre dois carros, na E.N.109, na Gala, Figueira da Foz, fez três feridos, entre os quais um mulher com cerca, de 60 anos em estado grave.O Acidente ocorreu pelas 11H11, no sentido Figueira da Foz - Leiria. Durante as operações de socorro e limpeza dos destroços a via este condicionada nos dois sentidos até perto das 13H.No socorro estiveram perto de duas dezenas de operacionais dos bombeiros voluntários e sapadores da Figueira da Foz, o INEM e GNR.