Uma colisão entre dois carros esta quarta-feira no Casal do Marco, no Seixal, fez um ferido leve. Outras duas vítimas foram assistidas no local.De acordo com o CDOS de Setúbal, a vítima com ferimentos leves foi transportada para o Hospital Garcia de Horta, em Almada.No local estiveram os bombeiros e a PSP com nove operacionais apoiados por quatro veículos.