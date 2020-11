Colisão entre dois carros faz um morto e um ferido grave no Porto

Um homem morreu e outro ficou ferido com gravidade numa colisão entre dois carros, no cruzamento da rua Serpa Pinto com a rua da Constituição, no Porto.



Segundo apurou o CM, a vítima mortal, do sexo masculino, teria 20 anos.





O alerta foi dado pelas 23h10 deste domingo.O ferido de 28 anos foi transportado para o hospital de São João.

No socorro estiveram os Bombeiros Sapadores do Porto, os Bombeiros Voluntários Portuenses, três vmers do hospital Pedro Hispano, em Matosinhos, do S. João e do St. António, no Porto, assim como a PSP e a Polícia Municipal.