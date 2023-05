Uma condutora, de 28 anos, sofreu ferimentos ligeiros, esta tarde de terça-feira, na sequência de uma colisão entre dois carros, em Gaia. Ao que tudo indica, a segunda viatura envolvida no acidente estaria em movimento desgovernada e sem condutor.O alerta foi dado, cerca das 17h30, para os bombeiros de Valadares, para um acidente rodoviário, na rua da Urtigueiras, em Canelas.A vítima foi levada para o hospital de Gaia.A GNR foi mobilizada e investiga as causas do acidente.